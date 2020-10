Reddito di cittadinanza, a Viterbo lo percepiscono in 680. Ma nessuno ha iniziato i lavori di pubblica utilità

Simone Lupino 06 ottobre 2020 a

A Viterbo città sono 680 le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza ma che sono ancora in attesa di iniziare i lavori di pubblica utilità. Nel capoluogo come nella maggioranza dei paesi Tuscia si registrano infatti notevoli ritardi nell’attivazione dei progetti in ambito culturale, sociale e ambientale a cui i beneficiari dell’assegno – non tutti – sono tenuti a offrire la propria disponibilità. Oltre allo stop dovuto al Covid, diversi i problemi lamentati da parte dei Comuni: dagli inconvenienti tecnici per la trasmissione dei dati all’individuazione di mansioni compatibili con quello che prescrive la norma, ritenuta tropo generica.

“Quando partiremo? Non vorrei sbilanciarmi, perché ci sono molte variabili”, risponde l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna. Viterbo, in quanto comune capofila del distretto VT3, coordina le procedure di altri 8 paesi: “In tutto il distretto sono 2700 le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, mille nel capoluogo. Di queste, 680 sono in lista per i lavori di pubblica utilità. Le valutazioni sono in corso”. Non tutti i soggetti, come detto, sono tenuti allo svolgimento di questo servizio: “Al momento della domanda si può scegliere se venire ai servizi sociali per un progetto di utilità pubblica o recarsi al Centro per l’impiego per l’avviamento al lavoro. La seconda possibilità è che a indirizzare il cittadino a noi nostri uffici siano i Centri per l’impiego dopo aver valutato più idoneo al caso specifico questo percorso”. La normativa secondo Sberna è complessa: “Non si possono affidare lavori che vengono svolti dai dipendenti pubblici. Inoltre si parla genericamente di lavori pubblica utilità. Invece ci piacerebbe supportare anche settori più tecnici e differenziare la distribuzione di questo sostegno in modo da fornire aiuto a diversi ambiti, coinvolgendo per esempio il terzo settore”.

Montefiascone è l’ente capofila del distretto VT1: “Con il Covid – spiega l’assessore Orietta Celeste - abbiamo avuto un lungo stop. Poi c’è stato un problema di natura tecnica con la piattaforma per l’inserimento dei dati. Per il distretto si parla di 500 persone, 120-130 a Montefiascone. I controlli anagrafici sono stati ultimati e i casi assegnati. Siamo pronti a partire. Ora però una nota del ministero ci avvisa di un possibile nuovo stop a causa Covid, aspettiamo per avere informazioni più precise”.

Più avanti di tutti è il distretto VT5. Quattro i Comuni che hanno già attivato il servizio: Nepi (comune capofila), Fabrica, Calcata, Vasanello. Entro ottobre dovrebbe partire anche Civita Castellana “Le persone interessate sono 200. Cinque i progetti: dalla manutenzione del verde a quella degli edifici pubblici, dal supporto alla protezione civile a quella degli uffici comunali, fino al turismo”, spiega l’assessore Angeletti.

Tutto fermo invece a Tarquinia: “Avevamo fatto 3-4 riunioni di riunioni per iniziare le attività – afferma l’assessore Ada Iacobini -. Poi abbiamo saputo dal dirigente regionale non c’erano le norme di attuazione della norma”.

