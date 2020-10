Vallerano, il comandante della polizia municipale Elvio Gregori va in pensione

Nicola Piermatini 06 ottobre 2020 a

Alla fine del settembre scorso è andato in pensione Elvio Gregori, 62 anni, comandante della Polizia locale. Valleranesi e forestieri non incontreranno più la familiare figura in divisa, in servizio dal 1° gennaio 1981. Quasi quarant’anni, quindi, di presenza continua, caratterizzata da disponibilità, amore per il paese, senso del dovere. Rileva il sindaco, Adelio Gregori: “Ringrazio il comandante Gregori per l’opera prestata a titolo personale, a nome dell’amministrazione comunale e della comunità valleranese. Serietà, professionalità, disponibilità: doti, che Elvio Gregori ha manifestato in ogni giornata di lavoro”. Prosegue il sindaco: “Con il pensionamento del comandante Gregori verrà a mancare una presenza storica, affidabile, comprensiva”.

