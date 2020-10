Tuscania, lettere anonime contro la preside dell'istituto comprensivo "Ridolfi"

Stefano Mattei 06 ottobre 2020 a

a

a

In seguito alla riapertura delle scuole, resa complessa dalle straordinarie norme di sicurezza dovute al coronavirus, è polemica tra alcuni genitori e la dirigenza dell’istituto comprensivo “Ildovaldo Ridolfi”. Tutto è partito da una lettera, non firmata, recapitata proprio alla preside, al Comune e a quanto sembra addirittura alla Prefettura, in cui sono state messe nero su bianco una serie di contestazioni sull’organizzazione della didattica.

“E’ stata recapitata tramite posta - ha spiegato la dirigente Paola Adami - in una busta senza mittente e non firmata, la fotocopia di una lettera avente quale oggetto fantasiose quanto inverosimili osservazioni e riflessioni, riguardo la situazione del solo plesso di scuola primaria sito in viale Trieste 2”.

La dirigente ha replicato sul sito istituzionale della scuola: “Questi sedicenti ‘alcuni genitori’ non hanno avuto il coraggio di sottoscrivere le falsità argomentate - ha dichiarato -, pertanto una lettera anonima viene trattata da questa dirigenza scolastica come tale. Chi non è in grado di firmare ciò che ha scritto è una persona infida, invidiosa e inaffidabile e non merita di ricevere nemmeno una mia nota di controdeduzione. Ringrazio invece i tanti genitori della primaria di Tuscania che si sono rifiutati di sottoscrivere questa miserevole lettera, l’amministrazione comunale e le altre associazioni, che hanno collaborato con la scuola, consentendo la riapertura di questo nuovo anno scolastico in sicurezza e serenità”.

“La lettera di questi genitori - ha commentato da parte sua la maggioranza sulla propria pagina Facebook - tanto anonima non ci sembra, visto che chi l’ha inviata aveva contattato tante mamme che si sono rifiutate di sottoscriverla”. La conseguenza è stata un’ulteriore lettera (sempre anonima) da parte di questo gruppo, pubblicata su un blog locale: “Con profondo dispiacere prendiamo atto di quanto dichiarato dal dirigente scolastico e subito avallato dal Comune -. La dirigente afferma che le nostre osservazioni e riflessioni sono fantasiose quanto inverosimili e ci definisce sedicenti, infidi, invidiosi e inaffidabili”. Secondo il gruppo, la lettera di protesta era stata dettata dalle difficoltà ad incontrare “con urgenza” Paola Adami, e la sua importanza “non è tanto nel numero dei firmatari, quanto nel contenuto e nella richiesta di maggiore trasparenza”. La scelta dell’anonimato, nella replica sul blog, viene ribadita e spiegata anche con la necessità di evitare eventuali ripercussioni individuali e addirittura nei confronti dei bambini e degli alunni: “Dopo aver letto la risposta del dirigente scolastico, in cui veniamo solo insultati - hanno proseguito -, siamo più che mai felici di non averla sottoscritto con nome e cognome, poiché dai toni della risposta non si poteva che attendere probabili conseguenze personali e riguardo i nostri figli, di cui siamo e saremo i legittimi protettori”.

Oltre che alla dirigente, l’ultimo appello è rivolto all’amministrazione. “Chiediamo al sindaco di pubblicare la fantomatica lettera - hanno concluso -, affinché anche gli altri genitori possano venirne a conoscenza per giudicare se, veramente, ci siamo meritati gli aggettivi di sedicenti, infidi, invidiosi e inaffidabili”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.