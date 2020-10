Lotto, la ruota di Bari regala 25 mila euro a Tarquinia grazie a un ambo secco

Fabrizio Ercolani 06 ottobre 2020 a

Un ambo da 25 mila euro giocato a Tarquinia. Come riportato da Agipro l’accoppiata 11 - 35 sulla ruota di Bari ha fatto felice un giocatore tarquiniese la cui identità non è ancora conosciuta. Ruota di Bari dunque protagonista dell’ultimo concorso del lotto. Nella top 10 delle vincite più alte fatte registrare sabato 3 ottobre, ben nove sono arrivate grazie alla ruota pugliese. Di queste, quella più alta è andato a Loreto, in provincia di Ancona, grazie a una combinazione di tre numeri (11 - 31 - 48) giocati su ambo e anche terno. Al fortunato giocatore sono arrivati 39mila euro. Al secondo posto i 27mila euro finiti a Fasano, in provincia di Brindisi, con cinque numeri sempre sulla ruota barese (11 - 48 - 64 - 81 - 90, su ambo e terno). Terzo posto per l’ambo 11 - 31 da 25mila euro centrato come detto a Tarquinia. Non è la prima volta che a Tarquinia si registrano vincite al lotto. Questa volta per il fortunato si è tratto di una vincita considerevole. Appena si conoscerà la ricevitoria si potrà per lo meno ipotizzare se si tratta di un residente o di una persona di passaggio. Al momento, come detto, ancora nessuna certezza, anche se ovviamente non è detto che più avanti chi ha vinto la somma abbia comunque voglia di uscire allo scoperto.

