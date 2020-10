Coronavirus, secondo contagio nella squadra amatoriale del Real Tarquinia. Chiuso campo sportivo Cardoni

06 ottobre 2020 a

Secondo caso di covid nel Real Tarquinia. Intanto il campo “Cardoni” è stato chiuso per la sanificazione. Il nuovo contagiato è il ragazzo che dopo un allenamento ha accompagnato a casa il nordafricano risultato positivo per primo. A darne la comunicazione la stessa società. “I risultati dei tamponi effettuati ai contatti stretti del ragazzo positivo al covid - spiegano dal Real - hanno evidenziato un altro caso di a fronte della negatività del resto della squadra. I due positivi non presentano sintomi e sono in convalescenza a casa. Il resto della squadra è in quarantena fiduciaria”. Passata in parte la paura resta da rispondere a tanti interrogativi. E’ stato rispettato il protocollo? Dall’autorizzazione all’accesso all’impianto, alle autocertificazioni passando per le visite mediche e le procedure di misurazione della febbre, tutto è stato fatto?

