Incidente,scooter contro auto in strada Bagni. Feriti in due

Scontro nel pomeriggio del 5 ottobre lungo strada Bagni a Viterbo. Per cause che sono ancora da accertare uno scooter con in sella due persone si è scontrato con una Berlina che proveniva dal senso opposto. Le due persone che erano sul motoveicolo sono rimaste ferite e sono state trasferite in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle. da quello che si è aporeso le loro condizioni sono serie, ma non sono in pericolo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.

