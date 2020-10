05 ottobre 2020 a

Coronavirus, a Nepi tampone negativo per sindaco e amministratori. Riapre il Comune.

Si sono svolti nella mattinata del 5 ottobre i tamponi rapidi Covid. Amministratori, dipendenti e i loro familiari sono risultati tutti negativi . Pertanto , essendo stata eseguita la sanificazione dei locali sabato scorso, domani 6 ottobre riaprono gli uffici con tutti gli impiegati ad eccezione di coloro che al terzo piano sono stati messi in quarantena dalla Asl. L’ufficio ragioneria e l’ufficio tributi fino a nuova disposizione non sono operativi. "Per smentire alcune voci che circolano confermo che le scuole sono aperte regolarmente in quanto non è presente nessuna controindicazione, così la mensa scolastica", scrive il sindaco Franco Vita su Facebook.

"La Asl - continua - mi ha comunicato 4 nuovi nomi positivi al Covid di cui tre appartengono al nucleo familiare già interessato dal contagio e posti in quarantena e un quarto nominativo non residente a Nepi. Nessuna delle persone segnalate ha rapporti con gli istituti scolastici di Nepi."

