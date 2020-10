05 ottobre 2020 a

Coronavirus, 25 nuovi casi nella Tuscia. A Civita Castellana 7 contagiati in una comunità religiosa: 22 casi accertati di positività sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Ulteriori 3 casi sono stati comunicati da strutture sanitarie extra Asl.



Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 4 a Nepi, 3 a Tarquinia, 1 a Sutri, 1 a Oriolo Romano, 10 a Civita Castellana, di cui 7 appartenenti ad una comunità di carattere religioso, già isolata ed attenzionata, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Calcata, 2 a Orte, 1 a Viterbo e 1 a Caprarola.



Dei casi odierni, 22 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 3 sono collegati a tamponi eseguiti per sintomatologia. 24 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 1 è attualmente ricoverato in una struttura sanitaria extra Asl.



In totale, alle ore 11 di questa mattina, 5 ottobre, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 708 di cui 43 sono i casi accertati in strutture extra Asl.



Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 7 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 3 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 152 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 518 il numero delle persone negativizzate, 28 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

