Coronavirus, a Ronciglione negativi i primi 75 test rapidi. Sindaco: "Denuncia contro fake news" | VIDEO

Coronavirus, a Ronciglione negativi i primi 75 test rapidi. Sindaco: "Denuncia contro fake news"

Ad annunciarlo è stato il sindaco Mario Mengoni con un video pubblicato su Facebook. Il primo cittadino smentisce anche la voce che in paese c'erano altri 9 casi di positività: "E' una fake news, presenterò denuncia per procurato allarme verso ignoti ai carabinieri".



Il sindaco ringrazia il comitato della croce rossa, la dottoressa Ilaria Bronco e la Asl. "Sono stato orgoglioso dei miei coetanei per la risposta che hanno dato. Ronciglione in generale ha dato una bella risposta", ha aggiunto. Nell'arco di tre domeniche si riuscirà a fare il test per tutti coloro che si sono prenotati.

