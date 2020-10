05 ottobre 2020 a

a

a

Rissa finisce a coltellate a Caprarola. Tra i feriti c'è anche un sedicenne.

Emergono nuovi particolari sulla rissa che sabato sera, 3 ottobre, a coinvolto due famiglie a Caprarola. Da una parte un nucleo di rumeni dall'altra uno di albanesi. I carabinieri della stazione di Caprarola insieme ai militari nel nucleo radiomobile e della stazione di Ronciglione intervenuti a supporto, hanno arrestato due cittadini albanesi per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ed hanno denunciato per rissa aggravata da lesioni , tentato omicidio e porto abusivo di armi altri 5 cittadini di origini rumene ed albanesi, di cui uno minorenne;

Durante la notte infatti, a Caprarola è esplosa una cruenta rissa tra una famiglia di origini albanesi ed una famiglia di origini rumene, e probabilmente sotto effetto di alcol e stupefacenti la rissa ha preso una piega violenta con l ‘utilizzo di coltelli, tanto che tre dei partecipanti sono finiti in ospedale in prognosi riservata incluso un minorenne per profonde ferita da arma da taglio; i Carabinieri intervenuti hanno evitato il proseguire della rissa ed hanno bloccato immediatamente i partecipanti, ed in particolare a due di loro che si sono scagliati contri gli stessi carabinieri nel frattempo intervenuti in forze è stato spruzzato dello spray urticante per riuscire a bloccarli in sicurezza. Al termine dell 'intervento due dei partecipanti sono stati dichiarati in arresto per resistenza e tradotti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Ronciglione, mentre gli altri sono stati denunciati in stato di libertà



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.