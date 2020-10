Rissa finisce a coltellate a Caprarola. Quattro feriti al gemelli e Belcolle, due sono gravi

05 ottobre 2020 a

Rissa finisce a coltellate a Caprarola. Tre feriti in prognosi riservata: 2 arresti e 5 denunce.

Un violento litigio tra stranieri nella notte di sabato 3 ottobre è terminato con 4 feriti dei quali uno gravissimo perché raggiunto da una coltellata vicino a un polmone.

Il litigio arebbe stato causato dall'alcol. Due rumeni si sono avvicinati a due albanesi ed hanno iniziato a litigare. Uno degli albanesi, allora, secondo un rima ricostruzione ha estratto la lama e ferito un rumeno al polmone. Sul posto è arrivato poi il padre del ragazzo ferito che avrebbe sferrato un'altra coltellata all'aggressore del figlio. A quel punto sono intervenuti i carabinieri che sarebbero stati però aggrediti dal gruppo di albanesi e per avere la meglio i militari hanno dovuto utilizzare lo spray urticante.

Due arresti per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. In cinque sono stati denunciati per rissa tra i quali un minore. Uno è stato denunciato per tentato omicidio.

Due feriti ricoverati al Gemelli altri due a Belcolle, tra i quali minorenne di 16 anni.

