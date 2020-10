Coronavirus, positivo alunno della scuola primaria di Vetralla

05 ottobre 2020 a

Coronavirus, positivo alunno della scuola elementare di Vetralla.

Si tratta di un bambino di 10 anni. La Asl ha comunicato il contagio nella giornata del 4 ottobre. Si tratta dell'unico caso al momento riscontrato nella scuola di Vetralla. Il bambino è in isolamento ed è in buone condizioni.

Sono scattate le procedure per la sanificazione dei locali. I compagni di classe, i docenti e il personale scolastico entrato in contatto con il bambino è stato messo in quarantena in attesa dei tamponi. Sono una ventina le persone che si stanno sottoponendo al test. Il sindaco Francesco Coppari ha inviato i cittadini e i genitori a mantenere la calma

