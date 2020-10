Coronavirus, altri 2 alunni positivi a Civita Castellana. Sindaco chiude la Dante Alighieri e la Don Bosco

04 ottobre 2020 a

Coronavirus, altri due alunni sono risultati positivi a Civita Castellana dopo i due che frequentano la scuola di Sassacci scoperti sabato 3 ottobre. Il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri alle 23 circa del 4 ottobre ha ufficializzato che sono risultati positivi due alunni che frequentano la la scuola Dante Alighieri e la scuola primaria Don Bosco. Due classi sono state messe in quarantena in attesa dei tamponi così come è avvenuto nei giorni scorsi per i compagni di classe, i docenti e il personale che è entrato in contatto con gli alunni contagiati a Sassacci. Domani 5 ottobre i due istituti resteranno dunque chiusi per permettere la sanificazione dei locali.

