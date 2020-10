Coronavirus, a Ronciglione parte lo screening tra i giovani: primi 80 tamponi.

04 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, controlli a tappeto tra la popolazione di Ronciglione dopo l'impennata dei contagi dei giorni scorsi. Nel comune dei Cimini ci sono 17 positivi e dunque si è deciso di procedere a uno screening dei cittadini della fascia d'eta 20-40 anni, la più colpita dal Covid nel territorio.

All'iniziativa del Comune hanno aderito 244 persone che si sono prenotate per i test rapidi. I primi esami - 80 - verranno effettuati questo pomeriggio, 4 ottobre, a partire dalle 15,30 in piazzale Mancini dove sarà allestito un drive in.

I tamponi si effettueranno in auto e la Croce Rossa sta chiamando le persone che dovranno sottoporsi per prime ai test. Chi effettuerà il test dovrà presentarsi all'appuntamento con autovettura, mascherina, documento di identità, tessera sanitaria ed una penna.

"Ricordiamo che verranno fissate altre date di screening, delle quali daremo comunicazione nei prossimi giorni", concludono dal Comune.

