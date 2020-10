Vittorio Sgarbi attacca Zingaretti: "Mascherine all'aperto è come mettersi preservativo per dormire soli" | VIDEO

04 ottobre 2020 a

a

a

Vittorio Sgarbi attacca Zingaretti: "Mascherine all'aperto è come mettersi preservativo per andare a letto da soli".

Il parlamentare e sindaco di Sutri critica la scelta della Regione Lazio di imporre l'uso del dispositivo di protezione all'aperto. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, rispondendo a una telefonata di un giornalista, ci va giù duro: "Nelle mascherine c'è scritto che non proteggono da nulla, dunque perché imporle". Rispetto all'obbligo per il primo cittadino di Sutri è come "mettersi il profilattico per andare a letto da soli".

L'ordinanza della Regione Lazio impone dal 3 ottobre l'uso del dispositivo all'aperto per contenere l'ondata di contagi delle ultime settimane. Tuttavia Sgarbi nella sua Sutri aveva fatto discutere quando aveva proposto un'ordinanza per multare chi porta la mascherina senza necessità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.