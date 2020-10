Campi fotovoltaici e pale eoliche nella Tuscia. Il Prefetto scrive a Franceschini: "Cittadini preoccupati"

Simone Lupino 04 ottobre 2020 a

Campi fotovoltaici e pale eoliche: sulla realizzazione di nuovi progetti per le energie rinnovabili nella Tuscia il prefetto Giovanni Bruno ha inviato nei giorni scorsi una lettera al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. “Il tema – si legge - desta forte preoccupazione nella popolazione locale, che percepisce l’installazione di tali impianti come un pericolo di depauperamento di ampie porzioni di territorio agricolo, di alto valore produttivo nonché paesaggistico e archeologico”.

Della lettera si è venuti a conoscenza sulla scorta un’interrogazione depositata in Comune dalla capogruppo Pd Luisa Ciambella e per conoscenza alla prefettura, che si era già mossa. Ciambella interviene dopo l’autorizzazione da parte della direzione regionale alle Politiche ambientali ad altri tre impianti fotovoltaici: 303 ettari a Tarquinia, 67 ettari a Montalto e 73 ettari in località Rinaldone, tra la Cassia Antica e il teatro di Ferento. “Di questo passo richiamo danni incalcolabili al paesaggio - spiega Ciambella -. I progetti infatti vanni avanti nonostante il no dei Beni culturali. A giugno una pronuncia del Consiglio dei ministri ha ribadito che in questi casi non si può ignorare il parere della Soprintendenza. Da allora invece sono stati autorizzati altri impianti fotovoltaici nella Tuscia per una superficie di 686 ettari”.

Bruno si era rivolto al ministro già un anno fa per la necessità di una strategia che “componesse i contrapposti interessi in gioco”: lo sviluppo delle energie rinnovabili” “la salvaguardia delle aree sottoposte a vincoli”, proponendo l’istituzione di una cabina di regia. Nel frattempo il prefetto ha appreso “con favore l’iniziativa di costituire un tavolo interministeriale, volto a ottimizzare le procedure amministrative per un migliore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, al fine di meglio salvaguardare gli interessi pubblici e privati”.

