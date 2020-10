Rischio silicosi, vicino il riconoscimento Ue del lavoro usurante per i ceramisti

Alfredo Parroccini 04 ottobre 2020 a

L’Unione europea apre le porte al riconoscimento del ceramista come lavoro usurante. Con il decreto legislativo numero 44 del 1° giugno 2020 infatti, anche l’Italia ha attuato la direttiva europea 2017/2398 del 12 dicembre 2017, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, tra i quali è segnalata la polvere di silice cristallina respirabile, generata nei procedimenti di lavorazione. Si tratta quindi di una legge che rappresenta un passo fondamentale per la tutela degli operai ceramisti, visto che viene riconosciuta la natura cancerogena della silice al di sopra del limite di 0,1 milligrammi per metro cubo.

“Questo provvedimento - spiega il consigliere comunale di Rifondazione comunista, Yuri Cavalieri -, può rappresentare un importante passo avanti nella tutela della salute degli operai del distretto di Civita Castellana, aumentando in maniera considerevole la possibilità di inserire il lavoro del ceramista tra quelli classificati come ‘usuranti’, con tutti i benefici pensionistici, previdenziali ed occupazionali che questo comporterebbe. Da anni stiamo duramente lavorando per raggiungere questo importante obiettivo e questo decreto ci incoraggia ad aumentare gli sforzi, per percorrere ogni strada necessaria e spingere affinché venga finalmente presa una decisione in tal senso. Intendiamo farlo ad ogni livello, a partire dal nostro gruppo consiliare”.

“Riteniamo fondamentale - precisa Cavalieri -, sensibilizzare le istituzioni, alle quali chiediamo sin da subito la massima collaborazione con gli organismi di controllo, ad iniziare dalla Asl che, con la delibera1999 del 1° ottobre, ha approvato un piano mirato per la prevenzione dei rischi da esposizione della silice libera cristallina e sovraccarico biomeccanico nel comparto della ceramica di Civita Castellana, e soprattutto con i sindacati che rappresentano i lavoratori delle fabbriche del distretto industriale”.

Va ricordato che silicosi è assai diffusa tra i lavoratori del comparto della ceramica del distretto industriale.

