Marta, pericolo incidenti nella variante Verentana. I cittadini chiedono le rotatorie

I cittadini tornano a chiedere la realizzazione di una rotatoria nei pressi della curva del “ceraso”, che si trova sulla variante della strada provinciale Verentana e che costeggia il paese. Una strada, la Verentana, tristemente famosa per i numerosi incidenti anche mortali che vi sono avvenuti, tant’è che alcuni la definiscono addirittura una “strada maledetta”.

E proprio in questi giorni si è tornati sul problema della sicurezza di questo tratto, tra l’altro molto transitato non solo da auto, moto e biciclette, ma soprattutto da mezzi pesanti che la rendono ancor più pericolosa. Infatti questa strada si presenta con una serie di curve e dossi, spesso causa di brutti incidenti, dovuti anche all’alta velocità degli automobilisti. Più volte portata all’attenzione degli organi competenti (Comune e la Provincia), la variante, non è mai piaciuta sin dalla sua realizzazione ai martani, in quanto piena di incroci, che in molti casi, non permettono la visibilità.

Da tempo i cittadini chiedono che vicino al cimitero comunale, ovvero in località Ceraso e nei pressi della chiesa della Madonna Santissima del Monte, si realizzino delle rotatorie, per scongiurare scontri ed indurre gli automobilisti a moderare la velocità

