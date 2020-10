03 ottobre 2020 a

Coronavirus, giocatore dilettante positivo. In quarantena la squadra del Real Tarquinia.

A dare la notizia del contagio del giocatore è il team che milita nel campionato amatori Csi. Questo il comunicato del Club: "Il Real Tarquinia comunica che un ragazzo appartenente alla squadra è risultato positivo al Covid-19. Il ragazzo non presenta gravi sintomi ed è ora in isolamento domiciliare presso la sua abitazione. In sinergia con la Asl ed il comune già tutti i componenti della squadra e dello staff che sono venuti a contatto (anche in maniera minima) con il ragazzo positivo, hanno effettuato un tampone d'urgenza in data odierna e in via precauzionale fino all'esito del tampone rimarranno nelle proprie abitazioni".

L'attività sportiva per ora è sospesa; "Con molto rammarico in termini sportivi poiché la preparazione era iniziata da pochissimi giorni, anche in caso di esito negativo dei tamponi, nel rispetto della nostra comunità, il Real Tarquinia annulla fino a nuova comunicazione gli allenamenti e l'attività sportiva", si chiude la nota pubblicata su Facebook.

