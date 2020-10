03 ottobre 2020 a

Vino tra gli escrementi di topo, Nas Viterbo denunciano presidente cantina sociale.

I militari del nucleo antisofisticazione di Viterbo, infine, ha denunciato in stato di libertà il presidente di una cantina sociale per aver detenuto prodotti vinosi all’interno di un deposito privo dei requisiti igienico-strutturali e insudiciato da escrementi di roditori. Per questo è stata disposta l'informativa di reato da parte dei carabinieri.

Nel corso dell’attività i militari laziali - si legge in una nota del Nas nazionale - hanno sottoposto a sequestro 3 quintali di additivi e coadiuvanti tecnologici e circa 35.000 litri di prodotti vinosi, per un valore di mercato calcolato in circa 350.000 euro.

