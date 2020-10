03 ottobre 2020 a

Coronavirus, due bambini positivi all'istituto comprensivo Dante Alighieri di Civita Castellana.

Emergenza nella scuola di Civita Castellana. Il dirigente scolastica nella serata del 2 ottobre ha pubblicato una circolare nella quale rende noto che sono stati accertati due casi positività al Covid-19: uno nella scuola dell'infanzia Pagani e l'altro nella primaria "Ercolini" di Sassacci nella terza A. Le due scuole sono state sanificate.

Questa mattina, 3 ottobre, a partire dalle 9 si stanno sottoponendo al tampone presso l'ospedale Andosilla gli alunni delle classi entrate in contatto con i piccoli positivi, i docenti e i collaboratori scolastici. Sono in isolamento gli alunni della sezione A della scuola dell'infanzia, una classe della Ercolini, docenti e collaboratori che sono stati vicini ai piccoli. Potranno lasciare l'abitazione solo per il tampone in attesa dell'esito.

