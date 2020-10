Trasporti, il presidente di Francigena: "Nessun taglio alle corse, sono cambiati solo gli orari"

Simone Lupino 03 ottobre 2020 a

“Non è stata tagliata alcuna corsa. C’è stata solo una razionalizzazione del servizio in funzione del contenimento dei costi, tenendo conto delle difficoltà in cui si trovano le aziende del trasporto pubblico locale in Italia a causa dell’emergenza Covid. Il resto sono solo strumentalizzazioni politiche”. L’amministratore unico di Francigena, Guido Scapigliati, risponde così al capogruppo del Pd Luisa Ciambella che in uno degli ultimi consigli comunali ha riferito dei gravissimi disagi per famiglie e ragazzi del Pilastro a seguito della cancellazione di alcuni autobus con la ripresa delle scuole. In particolare, si parla della corsa che portava gli studenti negli istituti che si trovano dall’altra parte della città e di quella che il pomeriggio faceva il percorso inverso. “Le corse ci sono – continua Scapigliati - è cambiato l’orario, basta consultare il sito della Francigena o gli orari pubblicati alle fermate. La mattina è sufficiente svegliarsi dieci minuti prima per arrivare puntuali a scuola. Stesso discorso per l’uscita: non si può pretendere di trovare l’autobus con il motore acceso ad aspettare i ragazzi. Non facciamo un servizio radio taxi. Stiamo monitorando le fasce di utenza e gli orari più critici, qualora si ravvisasse la necessità potenzieremo il servizio compatibilmente con le disponibilità dell’azienda. Ripeto, se ravviseremo questa esigenza, allora interverremo”.

Intanto però in Francigena scoppia anche la protesta degli autisti. Tre sigle sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione. Coinvolte nella protesta Faisa Cisal, Uil Trasporti e Ugl Trasporti: “Rispetto al periodo pre Covid il servizio è fermo al 75 per cento, con gravi disservizi per gli utenti, soprattutto studenti. Francigena però continua a prendere il 100 per cento dei contributi regionali”, dica Luca Fonti della Faisa Cisl. Meno autobus su strada significa anche personale in “esubero”. “Un problema che l’azienda ha pensato di risolvere mettendo gli autisti in ferie di ufficio, consumando quella parte di ferie 2020 su cui non spetta all’azienda decidere ma ai lavoratori. Con la ripresa dell’anno scolastico il problema è parzialmente rientrato perché nonostante ci siano meno corse rispetto all’anno passato, è ripartito anche il servizio scuolabus che assolve diverse unità di personale. Ma il sabato, giorno in cui le scuole sono chiuse e ci sono meno corse, le ferie decise d’ufficio continuano”. “Non c’è alcun collegamento tra il discorso ferie e la rimodulazione delle corse – ribatte Scapigliati -. Sono due vicende scollegate. Al mio insediamento ho trovato in azienda oltre mille giornate di ferie pregresse, che poi siamo riusciti a far smaltire. Continuare in quella maniera, appostando di anno in anno le ferie pregresse sul nuovo bilancio, significava mandare il bilancio a picco. AI lavoratori abbiamo concesso la possibilità di sfruttare due giornate di ferie residue del 2020 il prossimo anno”.

