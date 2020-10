Droga, nascondeva barattoli di cocaina nei boschi di Viterbo. Albanese davanti ai giudici

Valeria Terranova 03 ottobre 2020 a

È entrato nel vivo il processo con rito ordinario a carico di Erijion Collaku, 40enne, uno dei 7 albanesi che sono stati arrestati a giugno del 2019 nell’ambito dell’operazione denominata Underground, coordinata dalla Dda di Roma, che scoperchiò un traffico internazionale di sostante stupefacenti tra il Belgio, l’Albania e la Tuscia. Secondo l’accusa, l’uomo sarebbe stato un corriere della droga assoldato dal gruppo di narcotrafficanti che aveva la propria base logistica proprio a Viterbo, nei dintorni di via Garbini. A rivelarlo il comandante Paolo Lonero, che ha predisposto le indagini. All’interno del covo della banda, le sostanze – soprattutto cocaina – venivano lavorate e in seguito suddivise in dosi e poi conservate in barattoli di vetro di diversa grandezza con del riso per evitare problemi di umidità. Questi barattoli poi venivano nascosti in zone boschive piuttosto impervie come i monti cimini, la strada della Palanzana, nei dintorni di strada Acquabianca e molte altre. L’ufficiale ha riferito che le investigazioni iniziarono a marzo del 2016 a seguito delle dichiarazioni di un macedone, il quale dopo essere stato sequestrato, minacciato con una pistola e picchiato brutalmente, decise di raccontare tutto ai carabinieri. Erijion Collaku sarebbe stato coinvolto come corriere e sarebbe stato a Viterbo solo per pochi giorni. In seguito agli arresti venne fermato in Spagna dopo alcuni giorni di latitanza.

