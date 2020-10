Sanità, a Civita Castellana raccolti 30 mila euro per la terapia intensiva all'ospedale Andosilla

Alfredo Parroccini 03 ottobre 2020 a

Trentamila euro a disposizione e non poterli spendere. Questa è l’assurda e incredibile situazione in cui si trova l’associazione “Una mano al tuo ospedale” che da anni contribuisce in modo sostanziale, grazie alle generose donazioni di cittadini e imprese private, al potenziamento dell’ospedale Andosilla.

“Nel giro di pochi mesi - spiega Luciano Caregnato, presidente della onlus -, abbiamo raccolto questa ingente somma nella speranza della riapertura del reparto di Terapia intensiva all’interno del nosocomio falisco. La nostra proposta, che ritengo sia veramente preziosa per l’intera Bassa Tuscia in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, era stata comunicata alla Regione Lazio, alla Provincia di Viterbo e alla Direzione della Asl di Viterbo alcuni mesi fa. Purtroppo, debbo dire con estremo rammarico, nessuna di queste influenti istituzioni pubbliche si è degnata di risponderci. Penso che un reparto così importante e già esistente nel passato a Civita Castellana, debba essere nuovamente funzionante ed operativo”.

“Oltre ai trentamila euro già in nostro possesso - continua il presidente Luciano Caregnato -, siamo pronti a proseguire nella raccolta fondi. In questo momento serve più che mai una sanità vicina alle esigenze della gente, e non distante. Una sanità locale che sia veramente efficiente e il più completa possibile. Alla luce del recente aumento dei contagi, rinnoviamo alla direzione generale della Asl di Viterbo un incontro per discutere e affrontare seriamente questa problematica. Mi auguro che il nostro appello non cada ancora nel vuoto. La vasta comunità del comprensorio di Civita Castellana è infatti favorevole al ripristino del reparto di Terapia intensiva, che rappresentava uno dei fiori all’occhiello del nostro ospedale. Qualora la risposta della Asl dovesse essere negativa, utilizzeremo i trentamila euro raccolti per l’acquisto di macchinari ed attrezzature a favore di altri reparti dell’Andosilla. Ultimamente ad esempio abbiamo acquistato un ecocolordoppler per il reparto di Radiologia. La ‘mission’ dell’associazione Una mano al tuo ospedale, quella di migliorare i servizi ospedalieri dell’Andosilla, rimane assolutamente intatta”.

