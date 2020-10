Tarquinia, Alessandro Sacripanti entra nella consulta del volontariato della Protezione civile Lazio

Anna Maria Vinci 03 ottobre 2020 a

Alessandro Sacripanti nominato rappresentante supplente al Dipartimento nazionale della Protezione civile nel Comitato tecnico consultivo del volontariato della Regione Lazio. La riunione che ha portato alla sua nomina si è svolta il 9 settembre.

I presidenti dei coordinamenti regionali, a seguito di consultazioni, hanno eletto i seguenti componenti: presidente, Piero Balistreri (Anvvfc); vicepresidente, Marco Lorentini (Cov); segretario, Enrico Lorenzetti (Anc); segretario supplente, Massimiliano Giorgi (Coreir); rappresentante al Dipartimento nazionale della Protezione civile, Roberto Cotterli (Fepivol); rappresentante supplente al Dipartimento nazionale della Protezione civile, Alessandro Sacripanti (Aeopc Italia).

Carmelo Tulumello ha così commentato le nomine: “L’insediamento del Comitato tecnico consultivo del volontariato di Prociv della Regione Lazio segna una tappa fondamentale e strategica di un percorso che ci vede sempre più ‘sistema’ e ‘forza comune’”.

“Grazie ai presidenti dei coordinamenti del volontariato – conclude il presidente dell’Associazione di Protezione civile di tarquinia, Alessandro Sacripanti, sui social -, per aver creduto in questo percorso e per esserne, oggi più che mai, i protagonisti. Buon lavoro a grazie direttore della considerazione. Un caro saluto - conclude - e buon lavoro a tutto il gruppo del Tavolo tecnico per un impegno che sia la voce del volontariato di Protezione civile”.

