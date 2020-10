02 ottobre 2020 a

a

a

Maltempo, forte vento sulle coste a Tarquinia e Montalto. Allerta sull'A12.

Le folate di vento sono iniziate nella tarda mattina nella zona del litorale viterbese tra Tarquinia Lido e Montalto di Castro. Per adesso si registrano dei disagi. Sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia si raccomanda attenzione. Sono infatti segnalati forti folate di vento tra Bivio A12/A Roma-Fiumicino e Civitavecchia Porto. Vento Forte tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia. In tutta la zona del litorale già da ieri 1 ottobre è scattata l'allerta dopo che la Regione Lazio aveva diramato il bollettino che annunciava venti di burrasca a partire dalla mattinata di oggi e per 36 ore,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.