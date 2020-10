02 ottobre 2020 a

Matteo Salvini a processo, anche una delegazione della Lega di Viterbo alla manifestazione a Catania.

Anche una delegazione della Lega di Viterbo è a Catania per dare sostegno e vicinanza a Matteo Salvini, che rischia fino a 15 anni di carcere "per aver difeso i confini del nostro Paese, e per aver stroncato il business dell'immigrazione clandestina quando era Ministro dell'Interno, tenendo fede a quanto richiesto dal popolo italiano con il voto ed avendo agito in piena concertazione con il Governo di allora".

“Siamo a Catania per denunciare con forza la nostra opposizione alla convinzione ricorrente di una chiara parte politica, secondo la quale gli avversari che non si possono battere alle elezioni, debbano essere sconfitti nelle aule giudiziarie. La Lega non è in piazza a Catania contro alcun magistrato, in cui riporremo sempre piena fiducia. Daremo voce a tutti coloro che nulla vogliono avere a che fare con questa visione che intende utilizzare le aule giudiziarie per gettare discredito su chi, proprio come Salvini, ha agito per difendere i confini dell'Italia, nel pieno rispetto del suo ruolo di Ministro.”, Così il senatore Umberto Fusco a capo di una delegazione della Lega proveniente dalla provincia di Viterbo, cui hanno preso parte, fra gli altri, l’assessore Claudio Ubertini ed il capogruppo al Comune di Viterbo Andrea Micci.



