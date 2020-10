Coronavirus, nella Tuscia 8 nuovi casi a Nepi, Ronciglione Civita Castellana e Viterbo

02 ottobre 2020 a

Coronavirus, nella Tuscia 8 nuovi casi: 3 a Nepi, 2 a Civita Castellana, 2 a Viterbo e 1 a Ronciglione. Tutti i casi presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, 2 ottobre, i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 661 di cui 40 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Non ci sono nuovi guariti.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 7 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 2 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 110 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 514 il numero delle persone negativizzate, 28 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 29505 tamponi, 348 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 404 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 5522 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Prosegue nella Tuscia l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 9638 test sierologici. Di questi, 137 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,42%.





