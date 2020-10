Civita Castellana, Conti (Articolo Uno): "Dopo la sconfitta il centrosinistra si deve unire all'opposizione"

Alfredo Parroccini 02 ottobre 2020 a

Dopo la sconfitta elettorale per una manciata di voti alle elezioni amministrative, che hanno confermato, con il successo del sindaco di Fratelli d’Italia Luca Giampieri, il centrodestra alla guida del paese, il centrosinistra civitonico si lecca le ferite e cerca di ripartire, attuando fin da subito un’opposizione valida ed efficace. C’è ancora grande rammarico per non essere riusciti a cogliere la favorevole occasione che si era presentata all’indomani dell’improvvisa, quanto tumultuosa, caduta della giunta Caprioli. Tutto però è sfumato.

La strategia del Partito democratico, di Rifondazione comunista e del Movimento 5 Stelle di presentarsi separati all’elettorato civitonico, non ha avuto un riscontro positivo, tanto da non riuscire ad arrivare al ballottaggio, dove tutto poteva essere rimesso in gioco. Su questo punto Angelo Conti di Articolo Uno puntualizza: “Facendo un’analisi del voto, il mio partito si può ritenere soddisfatto perché il nostro candidato, espresso nella lista di Rifondazione comunista, ha ottenuto più di cento voti. Tuttavia non festeggiamo il risultato perché rimane la delusione per un centrosinistra che non è riuscito a presentarsi unito dopo la debacle della giunta Caprioli. Non comprendiamo quali siano stati gli ostacoli che hanno impedito al Pd e a Rc di allearsi, nonostante un anno di battaglie condotte insieme in consiglio comunale sulla difesa dell’acqua pubblica o su temi importanti come la sanità pubblica locale e il riconoscimento del lavoro usurante per i ceramisti. Auspichiamo che l’unità possa realizzarsi in fase di opposizione consiliare, perché la sinistra e i suoi valori debbono andare oltre i simboli”.

La frustrazione più profonda la sta vivendo il Pd. Anche se in percentuale è cresciuto rispetto ad un anno fa (dal 21,37% è passato al 22,04%, il Pd non è soddisfatto e al suo interno si respira un’aria piuttosto tesa. Al di là delle solite smentite l’eterna diatriba tra Fioroniani e Panunziani continua.

Non è un mistero che l’attuale “ leadership”, impersonata da Domenico Cancilla Midossi, non sia gradita a tutti. Qualcuno sta mettendo in discussione addirittura la sua nomina a capogruppo del Pd in consiglio comunale. Ma l’avvocato Cancilla Midossi, dall’aplomb inglese, è un osso duro e pare che non abbia alcuna intenzione di cedere alle richieste dei suoi antagonisti.

Il Pd locale è in cerca di identità. Nei prossimi mesi invernali il dibattito interno diventerà caldo.

