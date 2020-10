Montefiascone, Podere Marcello sarà trasformato in ostello comunale

Lia Saraca 02 ottobre 2020 a

Si concretizza il progetto di realizzare un ostello comunale a Podere Marcello. Affidati a una ditta specializzata i lavori di recupero e ristrutturazione del complesso di proprietà comunale, abbandonato a stesso, da tempo.

Si tratta di interventi da effettuare all’interno dell’immobile così da renderlo fruibile, attraverso il ripristino delle parti usurate dal passare degli anni, con il rifacimento delle parti fatiscenti e le modifiche necessarie a migliorare la struttura con camere, servizi e locali funzionali alle esigenze di un edificio adibito a ostello.

Il progetto è finanziato dal Gruppo di azione locale in Teverina (Gal), nell’ambito del Piano di sviluppo locale, per un importo di circa 120 mila euro. Una misura orientata esclusivamente a investimenti su immobili per uso pubblico; infrastrutture ricreative; informazione turistica; infrastrutture turistiche su piccola scala.

“L’inizio dei lavori a Podere Marcello è imminente ed entro l’anno dovranno essere conclusi – afferma l’assessore Massimo Ceccarelli –. Uno degli aspetti vincolanti del finanziamento ottenuto, è proprio quello di mettere a reddito l’ostello e renderlo funzionale. La struttura (con 20 ettari di verde che s’affacciano sul lago di Bolsena), è stata lasciata in abbandono per anni e noi abbiamo ritenuto doveroso utilizzare il finanziamento del Gal per la sua valorizzazione. Un altro progetto portato a termine da questa amministrazione comunale”.

Il via libera ai lavori è arrivato anche dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prescrivendo, tra l’altro, che il recupero fosse eseguito da imprese in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente in materia (categoria Og 2 beni architettonici). La ristrutturazione è stata affidata all’operatore “La Cascina Costruzioni srl” con sede operativa a Roma, che ha offerto un ribasso del 20,16% per un importo di 77.049 euro.

“Accanto alla sistemazione della parte interna di Podere Marcello – conclude Ceccarelli -, stiamo predisponendo un progetto anche per l’area esterna con la realizzazione di una strada d’accesso, per consentire l’entrata al complesso valorizzandolo ancora di più. Questi ulteriori lavori saranno effettuati con altri contributi e finanziamenti”.

