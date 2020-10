01 ottobre 2020 a

Viterbo, cuoco ubriaco al volante. Ritirata la patente a giovane cuoco.

I carabinieri della Compagnia di Tuscania durante un controllo della circolazione stradale, hanno fermato un ’auto a Montalto di Castro e denunciato subito il conducente per guida in stato di ebrezza. All’uomo, trovato con un tasso alcolemico molto alto, gli è stata ritirata la patente, oltre al fermo amministrativo del veicolo. A Tuscania denunciato un giovane cuoco trovato alla guida della sua auto con tasso alcolemico elevato. Anche in questo caso è stata ritirata la patente. Continuano dei carabinieri i controlli sulle principali strade della Tuscia per garantire la sicurezza.

