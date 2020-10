01 ottobre 2020 a

a

a

Incidente, frontale sulla Tuscanese davanti a stazione di servizio: due feriti.

Lo scontro tra le due autovetture è avvenuto all'alba del 1 ottobre intorno alle 5,50 nell'ultima parte del rettilineo che porta verso la discesa che giunge a Tuscania nei pressi di una pompa di benzina. Per cause che sono ancora da accertare le due utilitarie, che marciavano in senso opposto una dall'altra, si sono scontrate violentemente.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, i carabinieri e i sanitari del 118. Per i due feriti è stato disposto il trasferimento in ambulanza all'ospedale Belcolle di Viterbo. Le loro condizioni, tuttavia, non sono gravi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.