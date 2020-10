Incidente, auto si ribalta sulla superstrada Orte-Viterbo. Ferito un trentenne

01 ottobre 2020 a

Incidente, auto si ribalta sulla superstrada. Ferito un trentenne

E' avvenuto poco prima delle 8 del 1 ottobre lungo la superstrada tra Orte e Soriano nel Cimino in direzione Viterbo. L'auto, per cause che sono ancora da accertare, è finita fuori strada capovolgendosi. E' carambolata per oltre 20 metri.

Ferito il conducente anche se, da quello che si è appreso, le sue condizioni non destano preoccupazione. E' stato soccorso dai sanitari del 1118 e trasferito all'ospedale Belcolle di Viterbo. Sul posto la polizia stradale che si è occupata dei rilievi. Ripercussioni al traffico: ci sono stati dei rallentamenti per circa un'ora perché la carreggiata è stata ristretta per permettere ai mezzi di soccorso di intervenire.

