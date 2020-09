Viterbo, Francigena taglia le corse bus del mattino per gli studenti

Massimiliano Conti 30 settembre 2020 a

Da una parte il Cotral, che non riesce a garantire il numero minimo di corse. Dall’altra Francigena, che taglia linee essenziali come quelle delle 7,10 e delle 14,15. Si fa sempre più dura la vita per gli studenti viterbesi, pendolari e non, in questo avvio di anno scolastico che verrà ricordato tra i più caotici di sempre. Come se non bastassero già le regole anti Covid e il pasticciaccio brutto delle graduatorie provinciali volute dalla ministra Azzolina (con molte cattedre ancora scoperte e all’orizzonte lo spettro dei ricorsi contro molte nomine), a far saltare i nervi degli alunni e delle loro famiglie è il trasporto pubblico. Come riportato dal Corriere, le corse aggiuntive promesse dalla Regione per ora non si vedranno perché l’appalto relativo alla provincia di Viterbo è stato annullato, mentre quelle targata Cotral continuano o a saltare o a lasciare a piedi decine di studenti per mancanza di spazio. A Viterbo il carico ce lo ha messo Francigena, società di cui il Comune è azionista al 100%, la quale, come detto, ha tagliato quest’anno due corse strategiche per il trasporto degli alunni. A sollevare il caso in consiglio comunale è stata la capogruppo del Pd Luisa Ciambella, che ha presentato un’interrogazione al sindaco sulla scorta delle proteste di molte famiglie del quartiere Pilastro.

