Viterbo, il Comune accumula mezzo milione di debiti fuori bilancio

Massimiliano Conti 29 settembre 2020 a

Mezzo milione di debiti fuori bilancio. Sono quelli accumulati dall’amministrazione negli ultimi anni e votati il 29 settembre in Consiglio comunale. Il consigliere del Pd Alvaro Ricci ha proposto un emendamento, votato anche dalla maggioranza, in cui si dà incarico al segretario comunale di avviare un’istruttoria per accertare eventuali responsabilità rispetto ad alcuni di questi debiti. Se il grosso, circa 300 mila euro, riguarda un esproprio operato in difetto dal Comune nel lontano 1995, alcune somme sono dovute invece ad atti giudicati discriminatori dal Tar nei confronti di cittadini stranieri: un extracomunitario a cui non erano stati riconosciuti gli assegni familiari e un ambulante multato a Grotte Santo Stefano per aver sostato un quarto d’ora in più rispetto al consentito nello spazio assegnato (a fronte di una sanzione di 300 euro, il Comune è stato condannato a pagare 3 mila euro). Oggi, 30 settembre, in consiglio approdano invece le aliquote Imu e Tari. Un altro emendamento di Ricci, condiviso dalla minoranza, prevede l’istituzione di un fondo per sterilizzare l’aumento del 5% della tassa sui rifiuti a favore delle famiglie numerosi con un reddito Isee sotto i 20 mila euro.

M. C.

