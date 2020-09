Ragazza palpeggiata in auto. Interrogatorio per il bracciante pakistano arrestato

30 settembre 2020 a

Sarà interrogato questa mattina, 30 settembre, il pakistano di 34 enne accusato di violenza sessuale e lesioni ai danni di una ragazza viterbese che, giovedì scorso, sarebbe stata aggredita e palpeggiata mentre era ferma in auto davanti a un negozio di frutta e verdura in viale Gramsci a Viterbo. L’uomo, che fa il bracciante, è in carcere da sabato dopo aver violato gli arresti domiciliari. Questa mattina alle 11.30 in tribunale è previsto l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Savina Poli che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo (assistito dall’avvocato Samuele De Santis) cercherà di ricostruire quanto è avvenuto una settimana fa. Stando alla ricostruzione della polizia - intervenuta dopo la chiamata al 113 della vittima - avrebbe aperto lo sportello dell’auto della donna per poi toccarle seno e sedere. Il pakistano, da quello che è emerso non parla l’italiano e quella sera era ubriaco.

