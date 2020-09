Vetralla, strada chiusa da oltre due mesi per i lavori all'acquedotto

Fabio Tornatore 30 settembre 2020 a

Via di Borgo Vecchio a Vetralla chiusa al traffico da oltre due mesi con gravi ripercussioni sulla viabilità del centro storico. A determinarne la chiusura danni causati ad una cantina durante lavori effettuati da Talete ma ancora non si sa di chi sia la competenza del ripristino. Stando a quanto riferiscono fonti comunali non sarebbero state attribuite né responsabilità né competenze, ma sarebbe stata attivata una comunicazione tra i due enti: il sindaco Francesco Coppari avrebbe infatti inviato una lettera alla società che gestisce l'acqua pubblica, di cui oltretutto il Comune possiede il 4% delle azioni, e avrebbe anche ricevuto risposta.

A quanto pare ad essere danneggiata sarebbe stata una parte della volta della cantina, la quale potrebbe aver compromesso la stabilità della strada, nonché degli edifici sopra di essa.

Ad ogni modo il disagio per i cittadini rimane, essendo la strada un nodo importante per la viabilità del centro storico e imponendo agli automobilisti pericolose inversioni a "U" davanti al cartello di divieto di accesso. "La gestione della viabilità degli ultimi trent'anni è uno schifo" tuona Walter Ranucci, proprietario della cantina danneggiata, "non si capisce perché così tante macchine del centro storico e dell'Aurelia Bis debbano passare in questo vicolo stretto, pericoloso e senza marciapiede, diventando anche un problema per quelli che ci abitano e per i pedoni, si dovrebbe fare una ztl per i soli residenti".

Ad essere chiusa al traffico veicolare da metà luglio infatti è la porzione di via del Borgo Vecchio conosciuta come "salita di Gaetano" e prima ancora come "salita del diavoletto", dal nome dei due negozietti che si sono avvicendati negli ultimi 70 anni in cima allo stretto e tortuoso vicolo, famoso per essere la bestia nera di tutti gli aspiranti alla patente di guida di Vetralla. Il vicolo, formato da due curve con lo spigolo di un palazzo che sporge da un lato, tutto in una salita di circa dieci metri tra due dislivelli di circa tre, convoglia buona parte del traffico di quanti dalla Cassia interna, tutta a senso unico da via Roma fino alla fine del centro storico, vogliano tornare indietro. La domanda sul perché un vicolo così stretto e impervio sia diventato uno snodo importante, il quale convoglia non solo le auto che tornano sulla Cassia interna, ma anche quelle che provengono dall'Aurelia Bis e da Mazzocchio, è da ascriversi probabilmente alla conformazione del centro storico e alla prassi secolare del vecchio borgo.

