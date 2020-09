Mare, a Tarquinia Lido è tempo di bilanci: "Stagione estiva buona, ma sono mancati gli stranieri"

Anna Maria Vinci 30 settembre 2020 a

Destagionalizzazione rimandata, manca il turismo europeo. Marzia Marzoli fa un resoconto della stagione estiva, buona ma non eccellente, a causa dell’assenza del turismo estero, pronti però i progetti per il prossimo anno. “Ci avviamo verso la fine di questa stagione che è stata davvero difficile e sarà indimenticabile. – riferisce Marzia Marzoli del Tibidabo - Abbiamo aperto il 24 maggio in fretta e furia e ci siamo dovuti adeguare a tutte le norme anti covid. Abbiamo allestito l’attività per essere in regola, ma soprattutto per salvaguardare gli utenti e per superare quello che era un problema non solo nazionale, ma mondiale: contribuire a fermare questa pandemia”. “Noi come balneari siamo stati bravissimi abbiamo messo in pratica tutte le norme ed anche gestire la clientela che forse non voleva tutte queste regole: mascherine negli spazi comuni, autodichiarazioni ed altro. Siamo riusciti comunque a dare un servizio ottimo. – spiega - Le famiglie sono andate via contente e ci hanno molto ringraziato, perché dopo 3 mesi di look dawn, volevano tornare all’aria aperta, a stare bene, e il mare è stata la ricetta per la rinascita di tutti noi. Senza sapere che avremmo dovuto affrontare questa pandemia, un anno fa decidemmo di fare una richiesta per destagionalizzare, cioè allungare i tempi dell’apertura e chiusura per iniziare a lavorare su di un turismo non solo stagionale e quindi abbiamo aperto presto il 1 marzo e l’8 marzo purtroppo costretti a chiudere. Abbiamo riaperto il 24 maggio e chiuderemo ad ottobre. Chiaramente ci aspettavamo di effettuare un lavoro fuori stagione, ma con i turisti. Purtroppo, però, quest’anno i turisti non ci sono stati per ovvie ragioni, quindi, il mese di ottobre non vedrà arrivare i turisti stranieri, sarà perciò difficile destagionalizzare, tuttavia, crediamo che questa possa essere solo un banco di prova e il prossimo anno ci riproveremo sempre più motivati. Il prossimo anno apriremo prima, facendo iniziative come indicato dalla delibera del comune di Tarquinia”. Poi il commento sulla straordinaria mareggiata: “Abbiamo subìto tutti i danni di una libecciata fuori stagione. Stiamo ripristinando gli arenili: chi è riuscito a riaprire, altri stanno ripristinando gli arenili sperando ancora in qualche bella giornata di ottobre”.

