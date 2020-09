Incidente, auto contro albero a Farnese. L'anziano ferito trasferito a Belcolle in elicottero

29 settembre 2020 a

Un anziano è stato ricoverato in ospedale in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 29 settembre a Farnese. L’uomo si trovava alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada provinciale Lamone, appena fuori il centro abitato, in prossimità del cimitero del paese.

Per cause ancora in corso di accertamento l’auto ha sbandato ed è finita fuori strada. Ad accorgersi dell’incidente sono stati alcuni automobilisti in transito sulla provinciale al momento del fatto e sono stati loro i primi a correre in aiuto del conducente e ad avvertire i soccorsi. Sul posto è arrivato un mezzo del 118 e subito dopo i carabinieri. E’ arrivato poi anche l’elisoccorso con il quale l’anziano è stato trasferito al pronto soccorso. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, infatti è arrivato in ospedale con un codice rosso a causa dei traumi riportati nell’incidente, in parte causati dalla cintura di sicurezza che indossava. Non dovrebbe però essere in pericolo di vita.



