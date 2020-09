Incidente, auto contro albero a Farnese. Ferito anziano

29 settembre 2020 a

Incidente, auto contro albero a Farnese. ferito un anziano.

Tutto è avvenuto intorno alle 14 del 29 settembre lungo la strada provinciale Lamone nel territorio di Farnese. Un'utilitaria, per cause che sono ancora da accertare, è finita fuori strada per poi finire la corsa contro un albero. Al volante c'era un settantenne che è rimasto ferito.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento dell'anziano al pronto soccorso di Belcolle a Viterbo. Ad occuparsi dei rilievi sono i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica. Nell'incidente non sono coinvolti altri veicoli. Si cercano dunque dei testimoni.

