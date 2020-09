Omicidio Gianlorenzo, grave in ospedale il 78enne accusato di aver ucciso il cognato

Valeria Terranova 29 settembre 2020 a

Aldo Sassara, il 78enne accusato di aver ucciso il cognato, Angelo Gianlorenzo, il 14 agosto del 2016 a Tuscania, è in gravi condizioni di salute. Ieri, 28 settembre, nel corso dell’udienza lo hanno comunicato i difensori dell’imputato, gli avvocati Marco Valerio Mazzatosta e Danilo Scalabrelli, che hanno ribadito un’istanza comunicata già in precedenza alle parti con la quale rinunciavano a tutti i testimoni della difesa. Durante la seduta è stato sentito un proprietario di un appezzamento di terreno che confina con quello dell’imputato. “Quella mattina non ho visto il signor Sassara. Non ho rapporti particolari con lui. Lo conosco perché avendo i terreni confinanti, ci incrociavamo spesso per strada con i mezzi. Quando mi capitava di incontrarlo era alla guida del motorino o del trattore. Lo avrei visto e sentito se fosse stato lì a lavorare con il trattore quella mattina – ha riferito l’agricoltore 38enne - perché dal mio terreno riesco a vedere parte del suo e dalla mia abitazione, che dista circa 200 metri in linea d’aria, vedo tutti i terreni intorno.”

Il giovane ha raccontato, inoltre, che quel giorno, dopo essersi occupato del bestiame nelle prime ore della mattinata, è uscito insieme alla moglie intorno alle 11 per fare una passeggiata e portare la figlia piccola alle giostre, e di aver saputo dell’accaduto da altri vicini nel pomeriggio. Al termine della testimonianza il pm Massimiliano Siddi ha chiesto di risentire la dottoressa Mariarosaria Aromatario, che si occupò dell’autopsia sul corpo della vittima e i consulenti per della parte civile e della difesa, Fabio Ricci e Pierluigi Farina, per ulteriori chiarimenti sulle cause che hanno portato alla morte l’83enne Angelo Gianlorenzo, unitamente agli avvocati delle parti civili, Giovanni Bartoletti, Corrado Cocchi e Francesco Bergamini.

Gli avvocati della difesa, invece, alla luce delle dichiarazioni rese dal 38enne in aula davanti alla corte d’assise, presieduta dal giudice e presidente del Tribunale, Maria Rosaria Covelli, hanno chiesto la revoca della rinuncia dei testi, chiedendo di sentire solo un testimone che era già presente nella loro lista. La corte, alla fine, ha accolto le istanze delle parti per cercare di far luce sulla vicenda. L’udienza al termine della quale si avrà la sentenza è stata fissata per il 23 novembre.

