Viterbo, avvocati viterbesi ricordano il sacrificio di Ebru Timtikt

Lunedì 28 settembre alle 11 l'Ordine degli Avvocati di Viterbo e i presidenti delle associazioni forensi locali (Camera penale, Camera civile, AIGA, AIAF e OCF) hanno ricordato Ebru Timtikt, avvocato e attivista turca per i diritti umani, morta un mese fa in carcere in Turchia ad appena 42 anni dopo 238 giorni di sciopero della fame.

Ebru Timtikt era stata arrestata nel 2018 insieme ad altri 17 avvocati, impegnati nella lotta per i diritti umani, con l’accusa di terrorismo e di far parte del Partito-Fronte rivoluzionario per la liberazione del popolo (Dhkp-C) solo per aver difeso alcuni soggetti coinvolti in atti terroristici. Nel marzo del 2019 è stata condannata senza alcuna prova a 13 anni e 6 mesi di carcere. Pur avendo denunciato un processo ingiusto, continuava a sperare che un altro tribunale potesse ribaltare la condanna inflitta a lei e ai suoi colleghi. Da qui la decisione di Ebru Timtikt di iniziare lo sciopero della fame per chiedere quello che gli avvocati richiedono per i loro assistiti: un giusto processo.

