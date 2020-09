Civita Castellana, ecco la giunta del sindaco Giampieri. Tutte le deleghe

Alfredo Parroccini 28 settembre 2020 a

Ieri mattina, 28 genniaio, è stata varata la nuova giunta comunale di Civita Castellana, espressione della maggioranza di centrodestra formata dalla coalizione tra Fratellli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Il neo sindaco Luca Giampieri ha assegnato le seguenti deleghe: il vice sindaco Matteo Massaini (Lega) ricoprirà il ruolo di assessore ad Attività produttive, Sicurezza/Ordine pubblico e Trasporto pubblico locale. A Carlo Angeletti (Fratelli d’Italia) va l'assessorato a Lavori pubblici, Politiche sociali, familiari e della disabilità nonché la delega a Inclusione sociale e Sport. Andrea Sebastiani della Lega ricoprirà il ruolo di assessore al Bilancio e ai Tributi, mentre Simonetta Coletta di Fratelli d’Italia è il nuovo assessore all’Istruzione e avrà anche Turismo, Spettacolo, Cultura e Decoro Urbano. Infine all’avvocato Silvia La Bella è destinato l'assessorato a Servizi generali istituzionali, Personale e Contenzioso. Il sindaco Luca Giampieri manterrà le deleghe per i comparti Ambiente, Urbanistica, Verde pubblico, Manutenzione e Cimitero. “Con estrema soddisfazione - commenta il primo cittadino di Civita Castellana - dopo soli cinque giorni dalla proclamazione viene nominata la nuova giunta, sintomo di unità, compattezza e determinazione già dimostrata ampiamente durante la campagna elettorale. Siamo già a lavoro dallo scorso mercoledì, giorno della proclamazione, per gestire tutte le problematiche e richieste pervenute della cittadinanza e dagli uffici comunali. La giunta è immediatamente operativa e ha deliberato la richiesta di contributo regionale per l’asilo nido comunale Rosa Cardinali”.

Insomma Luca Giampieri vuole dare subito un’immagine concreta e fattiva alla sua amministrazione senza perdersi in fronzoli e chiacchiere. La nuova giunta Giampieri non ha riservato sorprese dell’ultima ora, i nomi dei suoi componenti sono quelli che circolavano da tempo. Ciò che va sottolineato sono le deleghe all’Ambiente e all’Urbanistica che il sindaco si è tenuto per sé. Due patate bollenti. Sull’Urbanistica c’è in piedi tutto il complesso discorso del Piano regolatore cha va aggiornato e riveduto. L’Ambiente poi, che probabilmente nessuno ha voluto, rappresenta da mesi lo spauracchio dell’amministrazione falisca. Cave, discariche, aziende di riciclaggio di materiali sono stati i problemi, in parte ancora irrisolti, della caduta della precedente giunta Caprioli.

