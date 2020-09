Civita Castellana, camion abbatte lampione in viale Gramsci davanti all'asilo

29 settembre 2020 a

a

a

Ieri mattina, 28 settembre, un grosso e pesante camion, mentre transitava in viale Gramsci che costeggia l’Istituto Comprensivo XXV Aprile, ha centrato con un solo colpo un lampione e un cartello stradale posti sul marciapiede, rimasti in bilico. Una posizione pericolosa, soprattutto perché il lampione è collocato davanti all’ingresso della scuola dell’Infanzia. L’ingresso è stato immediatamente transennato e interdetto sia all’entrata che all’uscita del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie. Dell’incidente è stato immediatamente avvertita l’amministrazione comunale che nel pomeriggio ha provveduto alla sistemazione della situazione. L’episodio riporta alla ribalta un fenomeno che si verifica puntualmente e frequentemente ogni anno: la sosta selvaggia. La penuria di parcheggi nella zona spinge alcuni automobilisti a parcheggiare le vetture in punti vietati che impediscono a camion, autoarticolati e autobus di linea di svoltare con tranquillità alla curva che si trova dirimpetto al Liceo Artistico “Ulderico Midossi”. Due sono le conseguenze che si verificano: il blocco mattiniero della circolazione perché i camion o gli autobus si incastrano nell’ eseguire la manovra oppure, come è successo ieri, l’impatto rovinoso con ciò che si incontra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.