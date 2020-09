Maltempo a Tarquinia, i volontari della protezione civile rimuovono alberi e rami caduti

28 settembre 2020 a

a

a

Maltempo a Tarquinia, giorni di intenso lavoro per i volontari dell’Aeopc che sono intervenuti su diverse strade a Tarquinia per rimuovere alberi e grossi rami caduti per il forte vento. Lo riferisce il presidente Aeopc Alessandro Sacripanti: “Abbiamo ancora una volta messo alla prova il sistema di protezione civile che ha dato le giuste risposte. - riferisce - ci siamo coordinati con il sindaco Giulivi, il vicesindaco Luigi Serafini e il comandante della polizia locale Massimo De Angelis, e siamo riusciti a far fronte alle numerose richieste di intervento. I volontari Aeopc sono intervenuti per rimuovere diversi grossi alberi caduti sulle strade provinciali Litoranea e Tarquiniese e al Lido. Ringraziamo i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per un albero caduto su una macchina, e polizia locale, carabinieri e polstrada”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.