Civita Castellana, la nuova giunta: Massaini vice sindaco, Angeletti, La Bella, Sebastiani e Coletta assessori.

Sono state assegnate questa mattina, 28 settembre, dal sindaco Luca Giampieri nel Palazzo comunale le deleghe assessorili ai componenti della nuova Giunta. Il vice sindaco Matteo Massaini ricoprirà il ruolo di assessore alle Attività produttive, alla Sicurezza e all'ordine pubblico e al trasporto pubblico locale. A Carlo Angeletti va l'assessorato ai Lavori pubblici, alle Politiche sociali, familiari e della disabilità, quella dell'inclusione sociale e dello sport; Andrea Sebastiani ricoprirà il ruolo di assessore al Bilancio e ai Tributi, mentre Simonetta Coletta è il nuovo assessore per la Pubblica istruzione, il turismo, lo spettacolo, la cultura e il decoro urbano. Infine a Silvia La Bella è destinato l'assessorato ai Servizi generali istituzionali, Personale e Contenzioso di conseguenza il sindaco Luca Giampieri manterrà le deleghe per i comparti Ambiente, Urbanistica, Verde pubblico, Manutenzione e Cimitero.

“Con estrema soddisfazione - commenta il sindaco Luca Giampieri - dopo soli cinque giorni dalla proclamazione viene nominata la nuova giunta, sintomo di unità, compattezza e determinazione già dimostrata ampiamente durante la campagna elettorale. Siamo già a lavoro dallo scorso mercoledì, giorno della proclamazione, per gestire tutte le problematiche e richieste pervenute della cittadinanza e dagli uffici comunali. La giunta è immediatamente operativa e ha deliberato in data odierna la richiesta di contributo regionale per l’asilo nido comunale Rosa Cardinali”.



