Incidente sulla Cassia a Nepi, sono di Acilia i due ragazzi feriti

28 settembre 2020 a

a

a

Incidente sulla Cassia a Nepi, sono di Acilia i due ragazzi rimasti feriti.

Sono di Acilia i due ventenni che questa mattina, 28 settembre, sono rimasti feriti dopo essere finiti fuori strada lungo la Cassia nel territorio di Nepi. I due erano a bordo dell'Alfa Romeo Mito che, per cause che sono ancora da accertare, è finita fuori strada terminando la sua corsa in una stazione di servizio dopo essersi capovolti. Ad avere la peggio è stato il conducente che è rimasto incastrato tra le lamiere. Per estrarlo c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco di Campagnano. E' stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli con un codice rosso ma, da quello che si è appreso, durante le operazioni di soccorso non ha mai perso conoscenza. Il coetaneo che era in auto con lui è rimasto ferito in maniera meno grave ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea di Roma.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Civita Castellana e il 118.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.