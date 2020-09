28 settembre 2020 a

a

a

Incidente sulla Cassia, in gravi condizioni ragazzo estratto dalle lamiere. Trasferito al Gemelli in elicottero al Gemelli.

Tutto è avvenuto nella tarda mattinata del 28 settembre al km 38.500 della Cassia in un tratto che ricade sul comune di Nepi. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito un ragazzo intrappolato nelle lamiere contorte dell'auto incidentata. Per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Campagnano. Il giovane è stato poi trasferito in eliambulanza al Policlinico Gemelli. Ferito anche il coetaneo che era con lui in auto anche se in maniera meno grave. E' stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea.

Sul posto carabinieri e polizia locale sono ancora sul posto per i rilievi del caso e per la circolazione del traffico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.