28 settembre 2020 a

a

a

Spaccio, dominicano nascondeva metanfetamina in casa a Viterbo. Arrestato dai carabinieri.

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Viterbo, nella serata di ieri 27 settembre, dopo un lungo servizio di osservazione hanno fermato e perquisito sia nella persona che successivamente nell’ abitazione , un giovane dominicano di 19 anni, trovandolo con 22 grammi di droga Mdma, divisa in 16 dosi di cristalli e 15 dosi di metanfetamina, con evidente probabilità pronte per essere spacciate a Viterbo; immediatamente il giovane è stato dichiarato in arresto e tradotto preso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Viterbo. Per lui l'ipotesi di reato è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.