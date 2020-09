28 settembre 2020 a

Droga, 12 misure cautelari a Roma. Tra gli arrestati donna che gestisce club a San Lorenzo.

I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante dalle prime luci dell’alba del 28 settembre, al termine di una attività di indagine condotta dalla stazione carabinieri di Prenestina e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 12 persone, ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Villa Gordiani, a Roma.

Le indagini hanno portato alla luce un’attività di spaccio di hashish, marijuana e cocaina con una vera e propria piazza sempre aperta e vedette sempre pronte anche a controlli nelle strade vicine per scongiurare la presenza delle forze dell’ordine. Tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per spaccio e detenzione di stupefacenti anche una donna che, all’epoca dei fatti, gestiva un club privato nel quartiere di San Lorenzo, precisamente via dei Lucani, la stessa strada dove venne stuprata e ritrovata senza vita Desirèe Mariottini.

